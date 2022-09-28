Серджо Скариоло: «Клубы Евролиги здорово укомплектовались этим летом за счет игроков ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа»

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Главный тренер «Виртуса» Серджо Скариоло поделился ожиданиями от первого за долгое время сезона Евролиги для его команды.

«Мы завоевали заветную путевку в условиях высокой конкуренции. Понимаю, что в Евролиге будет еще труднее. Предыдущий год показал, что практически все участники регулярного сезона борются за место в топ-8, а формат с участием 18 клубов не оставляет времени на тренировки. У нас будет супернасыщенный график.

Еще я бы отметил, что все клубы Евролиги здорово укомплектовались этим летом. В особенности за счет игроков ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа, которые неожиданно стали доступны на рынке. Многое ли потеряли европейские турниры из-за исключения российских команд? Безусловно. Российские команды очень сильные, не только в плане состава, но и как организации.

Наша задача — попасть в топ-8 лучших команд Евролиги. Как я сказал раньше, есть много команд, которые будут против этого. Это будет очень интересная гонка. Гонка на выживание. А цели у «Виртуса» самые высокие. Постараюсь сделать свою работу как можно лучше», – сказал Скариоло.

Золотой стала самая управляемая сборная Евробаскета – Испания. Серджо Скариоло – величайший

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