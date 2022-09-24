Италия хочет видеть Паоло Банкеро в составе сборной на ЧМ-2023

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Президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи заявил, что национальная сборная рассчитывает увидеть форварда «Орландо» Паоло Банкеро в своем составе на ЧМ-2023.

По словам Петруччи, главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко и генеральный менеджер Сальваторе Трайнотти отправятся в США, чтобы обсудить с Банкеро выступление за национальную команду.

Банкеро – 1-й номер драфта-2023. Он имеет итальянский паспорт и ранее изъявлял желание сыграть за сборную страны.

На Евробаскете-2022 итальянцы дошли до четвертьфинала.

Это был Евробаскет звезд. Но Лука, Яннис и Йокич оказались в тени других

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