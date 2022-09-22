Серджо Скариоло: «Победа Испании на Евробаскете-2022 похожа на победу «Лестера» в АПЛ»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло сравнил победу испанцев на прошедшем чемпионате Европы с победой «Лестера» в Английской Премьер-лиге в 2016 году и победой сборной Дании на чемпионате Европы по футболу в 1992-м.

«Честно говоря, не представлял себе, что мы выиграем Евробаскет-2022.

Всегда думаю о том, чтобы моя команда показывала хороший баскетбол и боролась за каждый сантиметр на площадке. В этом у меня не было никаких сомнений. Но мы были восьмыми в рейтинге, а в итоге стали чемпионами.

Помню, как «Лестер» выиграл Английскую Премьер-лигу в 2016 году. Ситуация очень схожая, но футбольный сезон длинный, и такое вполне может случиться. Но на таком турнире, как Евробаскет...

Также помню, когда Дания выиграла чемпионат Европы по футболу в 1992 году. Это что-то похожее», — сказал итальянский специалист.

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