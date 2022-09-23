Хорхе Гарбахоса: «План в том, что Лоренцо Браун остается в сборной Испании на следующий олимпийский цикл»

Президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса рассказал о планах в отношении натурализованного разыгрывающего , который помог национальной команде взять золото на Евробаскете-2022.

«Лоренцо здесь не только ради одного Евробаскета. Мне не нравится, когда люди приходят, чтобы помочь нам и сразу попрощаться. План в том, что Браун остается в сборной Испании на следующий олимпийский цикл, три года, до 2024-го, Игры в Париже.

Затем мы оценим обстоятельства и посмотрим, сможем ли мы продолжать совместную работу. Лоренцо чувствовал себя в сборной очень комфортно, выглядел очень довольным. Он очень быстро влился в коллектив», – рассказал Гарбахоса.

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