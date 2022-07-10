Джон Уолл: «Меня будет опекать третий лучший защитник соперника? Удачи»

Новобранец поделился ожиданиями от выступления с и Полом Джоджем.

«Я все еще владею навыками, которые у меня были в 2016 году. Да, я провел всего 40 матчей два года назад, но пропуск минувшего сезона не был моим выбором. Я не мог это контролировать.

Сопернику будет сложнее. Рад, что их лучший защитник не будет играть против меня в каждом матче, как это было на протяжении всей моей карьеры. Хотите сказать, меня будет опекать третий лучший защитник соперника? Удачи», – сказал Уолл.

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