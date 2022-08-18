Стивен Эй Смит: «Лейкерс» даже не лучшая команда в Лос-Анджелесе»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что «Лейкерс» нужно многое доказать, чтобы их считали одним из фаворитов на Западе, поскольку на данный момент они даже не являются лучшей командой в своем городе.

«Я считаю, что «Клипперс» – главная угроза для «Уорриорз» в Западной конференции.

В Лос-Анджелесе нет никакого противостояния. «Клипперс» обыграли «Лейкерс» 32 раза в последних 38-39 матчах. Они одержали около семи побед подряд. Это абсолютное доминирование.

В прошлом сезоне «Клипперс» обыграли «Лейкерс» даже без Кавая. Но Кавай вернулся. У них есть , они приобрели , а мы забыли, насколько он хорош. У меня для вас новость – «Лейкерс» даже не лучшая команда в Лос-Анджелесе. подметают улицы Лос-Анджелеса игроками , – заявил Смит.

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