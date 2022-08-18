Стивен Эй Смит: «Лейкерс» даже не лучшая команда в Лос-Анджелесе»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Джон Уолл Пол Джордж Кавай Ленард Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что «Лейкерс» нужно многое доказать, чтобы их считали одним из фаворитов на Западе, поскольку на данный момент они даже не являются лучшей командой в своем городе.

«Я считаю, что «Клипперс» – главная угроза для «Уорриорз» в Западной конференции.

В Лос-Анджелесе нет никакого противостояния. «Клипперс» обыграли «Лейкерс» 32 раза в последних 38-39 матчах. Они одержали около семи побед подряд. Это абсолютное доминирование.

В прошлом сезоне «Клипперс» обыграли «Лейкерс» даже без Кавая. Но Кавай вернулся. У них есть Пол Джордж, они приобрели Джона Уолла, а мы забыли, насколько он хорош. У меня для вас новость – «Лейкерс» даже не лучшая команда в Лос-Анджелесе. «Клипперс» подметают улицы Лос-Анджелеса игроками «Лейкерс», – заявил Смит.

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