Эксперт: «Когда все в строю, «Клипперс» – лучшая команда на Западе»

Эксперт ESPN Тим Бонтемпс считает, что в новом сезоне имеют хорошие шансы дойти как минимум до финала плей-офф.

«Клипперс» – лучшая команда на Западе, когда все в строю, тут не может быть сомнений.

Весь прошлый они собирали игроков и активы, готовясь к возвращению и . Они усилились Норманом Пауэллом и Робертом Ковингтоном, сохранили Николя Батюма. Эта команда может играть в любом стиле, у них есть чемпионский тренер в лице .

У «Клипперс» есть все, что требуется для победы в чемпионате», – рассказал Бонтемпс.

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