Док Риверс: «Мне бы хотелось, чтобы Харден стал Мэджиком Джонсоном, набирающим очки»

Теги Мэджик Джонсон Док Риверс Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс заявил, что хочет видеть в защитнике Джеймсе Хардене и разыгрывающего, и бомбардира.

«Мы много говорим о том, что он организатор атак, но мне нужно, чтобы он был и Джеймсом Харденом. Мне бы хотелось, чтобы он стал Мэджиком Джонсоном, набирающим очки.

Я хочу, чтобы он был Джеймсом Харденом, но при этом я хочу, чтобы он также был организатором . Так что во многих смыслах его роль в нашей команде возрастает. Я хочу, чтобы он продолжал делать и то, и другое», – сказал Риверс.

Почему Дока Риверса так ценят в НБА? Ведь каждый ребенок знает, что он шарлатан

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