Дончич – главный претендент на MVP в сезоне-22/23 по мнению генменеджеров НБА, Йокич не получил голосов

представила результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров команд-участниц.

Функционеры считают, что главным претендентом на получение награды MVP в сезоне-2022/23 является разыгрывающий – 48% голосов.

Также высокие шансы стать самым ценным игроком НБА имеет форвард «Милоки» Яннис Адетокумбо (34%). На третьем месте рейтинга расположился центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (14%).

MVP финала-2022 ( ) получил только 3% голосов. Действующий MVP, центровой «Денвера» , не рассматривался генменеджерами в качестве претендента.

В прошлом сезоне наибольшее количество голосов получил форвард – 37%.

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