Дончич – главный претендент на MVP в сезоне-22/23 по мнению генменеджеров НБА, Йокич не получил голосов

НБА представила результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров команд-участниц.
Функционеры считают, что главным претендентом на получение награды MVP в сезоне-2022/23 является разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич – 48% голосов.
Также высокие шансы стать самым ценным игроком НБА имеет форвард «Милоки» Яннис Адетокумбо (34%). На третьем месте рейтинга расположился центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (14%).
MVP финала-2022 Стефен Карри («Голден Стэйт») получил только 3% голосов. Действующий MVP, центровой «Денвера» Никола Йокич, не рассматривался генменеджерами в качестве претендента.
В прошлом сезоне наибольшее количество голосов получил форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт – 37%.
Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад