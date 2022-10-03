НБА. Предсезонные матчи. «Бруклин» примет «Филадельфию», «Лейкерс» сыграют с «Сакраменто» и другие встречи

В понедельник, 3 октября, состоятся пять предсезонных матчей НБА.
«Бруклин»примет «Филадельфию», «Клипперс» встретятся с «Портлендом», «Лейкерс» – с «Сакраменто».
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 4 октября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 4 октября, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 4 октября, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 4 октября, 05.30, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 4 октября, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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