НБА. Предсезонные матчи. «Бруклин» примет «Филадельфию», «Лейкерс» сыграют с «Сакраменто» и другие встречи

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В понедельник, 3 октября, состоятся пять предсезонных матчей НБА.

«Бруклин»примет «Филадельфию», «Клипперс» встретятся с «Портлендом», «Лейкерс» – с «Сакраменто».

НБА

Предсезонные матчи

Бруклин – Филадельфия
Дата проведения
4 октября, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Мемфис – Орландо
Дата проведения
4 октября, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Денвер – Оклахома-Сити
Дата проведения
4 октября, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Клипперс – Портленд
Дата проведения
4 октября, 05.30, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Сакраменто
Дата проведения
4 октября, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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