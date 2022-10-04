Бен Симмонс – о первом матче за 470 дней: «Волнения не было»

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс в понедельник дебютировал за команду в предсезонных матчах, сыграв впервые за 470 дней.
«Я рад тому, что просто вышел на площадку. Вышел на площадку НБА. Это было здорово, получил удовольствие.
Думал, что буду нервничать, но нет, не было ничего такого. Наоборот, у меня было приподнятое настроение.
Матч против бывшей команды? Честно говоря, не испытал ничего такого, обычная игра», – заявил Симмонс.
Австралиец пропустил первую половину прошлого сезона из-за ментальных проблем, а после обмена в «Нетс» не играл из-за проблем со спиной.
Во встрече с «Филадельфией» (108:127) вышедший в старте Симмонс набрал 6 очков (3 из 6 с игры), 4 подбора и 5 передач за 19 минут.
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