Бен Симмонс – о первом матче за 470 дней: «Волнения не было»

Защитник в понедельник дебютировал за команду в предсезонных матчах, сыграв впервые за 470 дней.

«Я рад тому, что просто вышел на площадку. Вышел на площадку . Это было здорово, получил удовольствие.

Думал, что буду нервничать, но нет, не было ничего такого. Наоборот, у меня было приподнятое настроение.

Матч против бывшей команды? Честно говоря, не испытал ничего такого, обычная игра», – заявил Симмонс.

Австралиец пропустил первую половину прошлого сезона из-за ментальных проблем, а после обмена в «Нетс» не играл из-за проблем со спиной.

Во встрече с «Филадельфией» (108:127) вышедший в старте Симмонс набрал 6 очков (3 из 6 с игры), 4 подбора и 5 передач за 19 минут.

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