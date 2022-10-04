Звезда сериала «Начальная школа Эбботт» предстала в образе Джеймса Хардена

Теги Филадельфия НБА фото Джеймс Харден Сериалы кино Баскетбол

Одна из актрис популярного американского сериала «Начальная школа Эбботт» Квинта Брансон предстала в образе звездного игрока «Филадельфии» Джеймса Хардена.

В сети появились фотографии со съемок эпизода, который посвящен празднику Хэллоуин и появится на экранах в конце октября этого года.

Создатель сериала Квинта Брансон, которая также играет роль учительницы, будет иметь прическу и большую бороду, как у Хардена.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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