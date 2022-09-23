Андре Игудала – о решении остаться в «Голден Стэйт»: «В этом виноваты Стеф, Грин, Клэй и Керр»

Форвард Андре Игудала в шутку обвинил лидеров «Голден Стэйт» и главного тренера Стива Керра в том, что он решил провести за команду еще один сезон.

«Я виню в этом решении несколько человек. – лишь один из тех, кого я виню. В целом я виню , Стефа, . Немного и Боба Майерса.

Они проявили ко мне большую любовь. Они помогли мне увидеть мое присутствие в команде за пределами площадки. Кроме того, Стив постоянно говорил: «Слушай, ты очень нужен нам на площадке». Дрэймонд также сыграл большую роль со своими сообщениями», – рассказал Игудала.

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