«Милуоки» – фаворит сезона-22/23 по мнению генменеджеров НБА

представила результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров команд-участниц.

По мнению функционеров, наивысшие шансы на титул в сезоне-2022/23 имеет Янниса Адетокубо – 43% голосов.

На втором месте рейтинга расположился действующий чемпион (25%), на третьем – «Клипперс» (21%), на четвертом – (11%).

В прошлом сезоне главным претендентом на титул считался , который собрал 72% голосов по итогам опроса генменеджеров.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри