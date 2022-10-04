«Милуоки» – фаворит сезона-22/23 по мнению генменеджеров НБА

НБА представила результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров команд-участниц.
По мнению функционеров, наивысшие шансы на титул в сезоне-2022/23 имеет «Милуоки» Янниса Адетокубо – 43% голосов.
На втором месте рейтинга расположился действующий чемпион «Голден Стэйт» (25%), на третьем – «Клипперс» (21%), на четвертом – «Бостон» (11%).
В прошлом сезоне главным претендентом на титул считался «Бруклин», который собрал 72% голосов по итогам опроса генменеджеров.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри