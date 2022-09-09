Мэтт Барнс: «В финале 2023 года «Голден Стэйт» выиграет у «Милуоки»

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс дал прогноз на финальную серию плей-офф НБА 2023 года.
«Вы ставите меня в тупик. Я думаю, что в Западной конференции борьба будет между «Голден Стэйт» и «Клипперс».
В Восточной конференции мне нравится Бруклин, но я не уверен, что они смогут собраться. Поэтому думаю, что будет матч-реванш между здоровым «Милуоки» и, надеюсь, здоровым «Бостоном».
Думаю, что в финале «Милуоки» будет играть с «Голден Стэйт», и «Голден Стэйт» выиграет еще один чемпионский титул», – сказал Барнс.
Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?