Мэтт Барнс: «В финале 2023 года «Голден Стэйт» выиграет у «Милуоки»

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс дал прогноз на финальную серию плей-офф НБА 2023 года.

«Вы ставите меня в тупик. Я думаю, что в Западной конференции борьба будет между «Голден Стэйт» и .

В Восточной конференции мне нравится , но я не уверен, что они смогут собраться. Поэтому думаю, что будет матч-реванш между здоровым «Милуоки» и, надеюсь, здоровым .

Думаю, что в финале будет играть с «Голден Стэйт», и «Голден Стэйт» выиграет еще один чемпионский титул», – сказал Барнс.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?