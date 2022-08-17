«Нетс» не покажут на национальном телевидении в 1-ю неделю сезона

НБА объявила расписание матчей, которые будут показаны на национальном телевидении в первую неделю нового сезона.
Трансляции 11 встреч войдут в программы телеканалов TNT, ESPN и NBA TV с 18 по 23 октября.
Примечательно, что в списке нет ни одного матча с участием «Бруклина», который может обменять звездного форварда Кевина Дюрэнта до начала сезона.
Список матчей НБА на национальном телевидении
18 октября, вторник
«Филадельфия» – «Бостон»
«Лейкерс» – «Голден Стэйт»
19 октября, среда
«Нью-Йорк» – «Мемфис»
«Даллас» – «Финикс»
20 октября, четверг
«Милуоки» – «Филадельфия»
«Клипперс» – «Лейкерс»
21 октября, пятница
«Бостон» – «Майами»
«Денвер» – «Голден Стэйт»
22 октября, суббота
«Сан-Антонио» – «Филадельфия»
«Мемфис» – «Даллас»
23 октября, воскресенье
«Финикс» – «Клипперс»
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