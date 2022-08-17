«Нетс» не покажут на национальном телевидении в 1-ю неделю сезона

объявила расписание матчей, которые будут показаны на национальном телевидении в первую неделю нового сезона.

Трансляции 11 встреч войдут в программы телеканалов TNT, ESPN и NBA TV с 18 по 23 октября.

Примечательно, что в списке нет ни одного матча с участием «Бруклина», который может обменять звездного форварда Кевина Дюрэнта до начала сезона.

Список матчей НБА на национальном телевидении

18 октября, вторник

«Филадельфия» –

«Лейкерс» –

19 октября, среда

«Нью-Йорк» – «Мемфис»

«Даллас» – «Финикс»

20 октября, четверг

«Милуоки» – «Филадельфия»

«Клипперс» –

21 октября, пятница

«Бостон» –

«Денвер» – «Голден Стэйт»

22 октября, суббота

«Сан-Антонио» – «Филадельфия»

«Мемфис» – «Даллас»

23 октября, воскресенье

«Финикс» – «Клипперс»

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?