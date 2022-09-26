Стефен Карри: «Яннис считает, что я лучший в мире? Ему не смягчить меня»

Разыгрывающий «Уорриорз» отреагировал на признание со стороны форварда «Бакс» .

Грек считает, что действующий MVP финальной серии является на данный момент лучшим игроком в мире.

«Не знаю, возможно, это такая хитрость с его стороны. Я бы сказал то же самое про чемпионов. Год назад я говорил про него то же самое. Спасибо за комплимент, ценю. Но ему не смягчить меня», – сказал Карри.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?