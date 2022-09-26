Стефен Карри: «Яннис считает, что я лучший в мире? Ему не смягчить меня»

Теги Голден Стэйт Милуоки НБА Стефен Карри Яннис Адетокумбо Баскетбол

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на признание со стороны форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо.

Грек считает, что действующий MVP финальной серии является на данный момент лучшим игроком в мире.

«Не знаю, возможно, это такая хитрость с его стороны. Я бы сказал то же самое про чемпионов. Год назад я говорил про него то же самое. Спасибо за комплимент, ценю. Но ему не смягчить меня», – сказал Карри.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

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