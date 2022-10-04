Блэйк Гриффин: «В «Бостоне» поразили зрелость и гостеприимство. В НБА так не везде»

Форвард «Селтикс» признался, что был приятно удивлен атмосферой в раздевалке своей новой команды.

«В поразили зрелость и гостеприимство. В НБА так не везде, не скажу, что привык к такому.

В общем, непривычная атмосфера, но в хорошем смысле. Первая тренировка прошла сосредоточенно, была вдохновляющей и весьма полезной. Такие вещи не стоит принимать как должное, потому что такое встречаешь не везде», – заявил Гриффин.

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