Блэйк Гриффин официально стал игроком «Бостона»

«Бостон» официально объявил о подписании контракта со свободным агентом (33 года, 206 см).

По информации СМИ, стороны договорились о подписании полностью гарантированного контракта на один год.

Гриффин провел два предыдущих сезона за «Бруклин». В прошлом сезоне 33-летний форвард набирал в среднем 6,4 очка и 4,1 подбора за матч. Он реализовал 42,5 процента бросков с игры и 26,2 процента из-за дуги.

На счету шестикратного участника Матча всех звезд 724 матча за «Клипперс», «Детройт» и «Бруклин». Гриффин является одним из девяти действующих игроков , набирающих за карьеру не менее 19 очков, 8 подборов и 4 передач в среднем за матч.

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Фото: официальный Twitter-аккаунт «Бостона».