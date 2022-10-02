Маркус Смарт: «Блэйк Гриффин уже не летает над кольцом, но все еще способен на многое»

Разыгрывающий «Бостона» прокомментировал подписание клубом контракта с опытным тяжелым форвардом .

«Я рад.

Блэйк уже не летает над кольцом, но все еще способен на многое. В прошлом сезоне он лидировал в лиге по спровоцированным фолам в нападении. Для парня, который не так много играет, это говорит о многом.

Молодым игрокам будет полезно послушать такого опытного игрока», – сказал Смарт.

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