Маркус Смарт: «Блэйк Гриффин уже не летает над кольцом, но все еще способен на многое»

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Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт прокомментировал подписание клубом контракта с опытным тяжелым форвардом Блэйком Гриффином.

«Я рад.

Блэйк уже не летает над кольцом, но все еще способен на многое. В прошлом сезоне он лидировал в лиге по спровоцированным фолам в нападении. Для парня, который не так много играет, это говорит о многом.

Молодым игрокам будет полезно послушать такого опытного игрока», – сказал Смарт.

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