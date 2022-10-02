Невеста Име Удоки замечена без обручального кольца

Невеста главного тренера «Бостона» , актриса Ниа Лонг, была замечена в Лос-Анджелесе без обручального кольца, сообщает TMZ Sports.

Женщина отказалась прокомментировать расследование «Селтикс» в отношении ее жениха и отстранение его работы на один год за интимные отношения с сотрудницей клуба. На вопрос о том, в каких отношениях они сейчас находятся, Лонг усмехнулась.

Издание отмечает, что актриса не всегда носит кольцо.

Ранее Лонг попросила «уважать ее частную жизнь в связи с последними событиями».

Удока в первом же сезоне с «Селтикс» вывел команду в финал . Исполнять обязанности главного тренера в сезоне-22/23 будет ассистент Джо Маззулла.

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