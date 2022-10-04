Кавай Ленард: «Рад вернуться на площадку, почувствовать себя частью команды»

Звездный форвард поделился впечатлениями от первого матча за 476 дней.

За 16 минут на площадке в победной встрече с «Блэйзерс» Кавай набрал 11 очков (3 из 8 с игры), 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.

«Было здорово. Я был рад выйти на площадку против соперника уровня НБА, чтобы оценить ту тяжелую работу, которая была проведена по ходу 14, 16 месяцев с момента получения травмы.

Мне не хватало чувство единения с командой, всех этих разговоров. Получил отличный опыт.

Тело чувствует себя отлично. Ясно, что я не буду играть с самого начала по 35-38 минут, сомнительная перспектива. Но мы никуда не торопимся, я набираю форму, это процесс», – заявил Ленард.

Ленард последний раз выходил на площадку 14 июня 2021 года во встрече плей-офф против «Юты», когда получил разрыв связки колена. После этого 2-кратный чемпион НБА восстанавливался.

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