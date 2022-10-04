Кавай Ленард сыграл впервые с июня 2021 года. В матче с «Блэйзерс» на его счету 11 очков и 4 подбора

Звездный форвард вернулся в строй после травмы и дебютировал в предсезонке в матче против «Блэйзерс» (102:97).

За 16 минут на площадке Кавай набрал 11 очков (3 из 8 с игры), 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.

Ленард последний раз выходил на площадку 14 июня 2021 года во встрече плей-офф против «Юты», когда получил разрыв связки колена. После этого 2-кратный чемпион НБА восстанавливался.

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