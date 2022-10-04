«Сиэтл – баскетбольный город». Стив Балмер произнес пламенную речь перед игрой с «Портлендом»

Владелец произнес зажигательную речь перед предсезонным матчем с (102:97), который состоялся в .

«Я так взволнован тем, что матч пройдет в моем родном городе Сиэтле. Я так взволнован тем, что это прекрасная арена переполнена. Я так взволнован тем, что мы сыграем с «Портлендом». Многие из нас собрались здесь благодаря этой команде. Бывший владелец «Блэйзерс» и основатель «Майкрософт» Пол Аллен заразил меня баскетболом перед тем, как уйти из этого мира. Спасибо «Блэйзерс».

И последнее, но не менее важное. Уверен, вы согласитесь со мной в этом. Сиэтл – баскетбольный город. Ну-ка, покажите это!» – сказал Балмер.

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