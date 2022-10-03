Кайри Ирвинг не входит в долгосрочные планы «Лейкерс»

Звездный разыгрывающий не входит в долгосрочные планы , сообщает The Athletic.

В первой половине прошедшего межсезонья в СМИ ходили слухи о серьезном интересе «Лейкерс» к бывшему одноклубнику Леброна Джеймса. Ирвинг воспользовался опцией и продлил контракт с «Нетс» на сезон-2022/23, после чего стали говорить о том, что «Лейкерс» пытаются приобрести Кайри путем обмена.

Позже начали появляться слухи о том, что «Лейкерс» планируют заполучить Ирвинга следующим летом, когда он станет свободным агентом.

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