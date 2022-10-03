Энтони Дэвис может сыграть в предсезонном матче против «Кингз», несмотря на проблемы со спиной

Тяжелый форвард , скорее всего, примет участие в предстоящем предсезонном матче против , несмотря на мышечное напряжение в пояснице.

Три игрока «Лейкерс» пропустят встречу. еще не прибыл в расположение команды, Трой Браун испытывает боли в пояснице, у растяжение связок левого голеностопного сустава.

В понедельник «Лейкерс» начнут предсезонку матчем против «Кингз» на Crypto.com-арене.

Игроков НБА постоянно ловят с марихуаной, но никогда не сажают. Как такое может быть?