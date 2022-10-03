Энтони Дэвис может сыграть в предсезонном матче против «Кингз», несмотря на проблемы со спиной

Теги травмы предсезонные матчи Лейкерс Сакраменто НБА Энтони Дэвис Деннис Шредер Трой Браун Лонни Уокер Баскетбол

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, скорее всего, примет участие в предстоящем предсезонном матче против «Сакраменто», несмотря на мышечное напряжение в пояснице.

Три игрока «Лейкерс» пропустят встречу. Деннис Шредер еще не прибыл в расположение команды, Трой Браун испытывает боли в пояснице, у Лонни Уокера растяжение связок левого голеностопного сустава.

В понедельник «Лейкерс» начнут предсезонку матчем против «Кингз» на Crypto.com-арене.

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