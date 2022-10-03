Энтони Дэвис может сыграть в предсезонном матче против «Кингз», несмотря на проблемы со спиной

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, скорее всего, примет участие в предстоящем предсезонном матче против «Сакраменто», несмотря на мышечное напряжение в пояснице.
Три игрока «Лейкерс» пропустят встречу. Деннис Шредер еще не прибыл в расположение команды, Трой Браун испытывает боли в пояснице, у Лонни Уокера растяжение связок левого голеностопного сустава.
В понедельник «Лейкерс» начнут предсезонку матчем против «Кингз» на Crypto.com-арене.
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