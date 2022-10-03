«Лейкерс» всерьез рассматривали возможность обмена Уэстбрука и двух драфт-пиков на Тернера и Хилда

Руководители всерьез рассматривали возможность обмена и драфт-пиков первого раунда 2027 и 2029 годов на игроков «Индианы» и , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» и «Пэйсерс» ведут переговоры о возможном обмене с участием Уэстбрука, Тернера и Хилда.

требовала от калифорнийцев два незащищенных пика 1-го раунда. «Лейкерс» посчитали подобный запрос завышенным.

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