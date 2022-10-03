Метта Сэндифорд-Артест: «Леброн Джеймс – официально величайший игрок в истории»

Чемпион НБА 2010 года Метта Сэндифорд-Артест заявил, что форвард «Лейкерс» в этом сезоне официально станет величайшим игроком в истории лиги.

«Я в невероятном предвкушении этого сезона НБА. Наследие Леброна Джеймса зафиксировано. Он официально величайший игрок в истории.

На самом деле мне трудно говорить это, потому что я поклонник Майкла Джордана. Я просто хочу покончить с этим. Я повторю это снова, когда это будет официально объявлено», – написал Артест на своей странице в Twitter.

Предстоящий сезон станет 20-м в карьере Леброна. В этом сезоне Джеймс может сместить Карима Абдул-Джаббара с первого места в истории НБА по количеству набранных очков, а также обойти Мэджика Джонсона по количеству передач за карьеру.

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