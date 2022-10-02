«Уорриорз» ведут переговоры с Таем Джеромом

ведет переговоры с бывшим разыгрывающим «Оклахомы» Таем Джеромом (25 лет, 196 см).

Игрок может присоединиться к тренировочному лагерю действующих чемпионов и побороться за место в их составе после того, как в понедельник покинет рынок отказов.

Джером перешел из «Оклахомы» в в результате обмена, но был отчислен.

В прошлом сезоне Джером провел за «Оклахому» 48 матчей, набирая в среднем 7,0 очка, 1,6 подбора и 2,3 передачи.

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