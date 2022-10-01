НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» примет «Мемфис», «Голден Стэйт» сыграет в Японии с «Вашингтоном»

Сегдня ночью проведет предсезонный матч с .

и вновь сыграют в рамках выставочной серии матчей в Японии. В первой игре действующие чемпионы одолели «Уизардс» со счетом 96:87.

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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