НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» примет «Мемфис», «Голден Стэйт» сыграет в Японии с «Вашингтоном»

Сегдня ночью «Милуоки» Янниса Адетокумбо проведет предсезонный матч с «Мемфисом» Джа Морэнта.
«Вашингтон» и «Голден Стэйт» вновь сыграют в рамках выставочной серии матчей в Японии. В первой игре действующие чемпионы одолели «Уизардс» со счетом 96:87.
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 2 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 2 октября, 08.00, «Saitama Super Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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