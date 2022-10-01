НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» примет «Мемфис», «Голден Стэйт» сыграет в Японии с «Вашингтоном»

Теги предсезонные матчи Голден Стэйт Мемфис Милуоки НБА Вашингтон Яннис Адетокумбо Джа Морэнт Баскетбол

Сегдня ночью «Милуоки» Янниса Адетокумбо проведет предсезонный матч с «Мемфисом» Джа Морэнта.

«Вашингтон» и «Голден Стэйт» вновь сыграют в рамках выставочной серии матчей в Японии. В первой игре действующие чемпионы одолели «Уизардс» со счетом 96:87.

НБА

Предсезонные матчи

Милуоки – Мемфис
Дата проведения
2 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Вашингтон
Дата проведения
2 октября, 08.00, «Saitama Super Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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