«Уорриорз» победили «Уизардс», отыгравшись с «-16» в четвертой четверти

одержал вторую подряд победу над (104:95) в серии выставочных матчей в Японии.

Действующие чемпионы уступали «-16» (74:90) за 10 минут до конца встречи, но смогли отыграть отставание и вырвать победу в концовке. «Уорриорз» выиграли заключительную четверть со счетом 30:10.

Лучшими в составе победителей стали , набравший все свои 17 очков в первой половине матча, новичок Патрик Болдуин (12 очков, 6 подборов) и (12 очков).

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали