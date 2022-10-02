«Уорриорз» победили «Уизардс», отыгравшись с «-16» в четвертой четверти

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон видео Стефен Карри Мозес Муди Патрик Болдуин Баскетбол

«Голден Стэйт» одержал вторую подряд победу над «Вашингтоном» (104:95) в серии выставочных матчей в Японии.

Действующие чемпионы уступали «-16» (74:90) за 10 минут до конца встречи, но смогли отыграть отставание и вырвать победу в концовке. «Уорриорз» выиграли заключительную четверть со счетом 30:10.

Лучшими в составе победителей стали Стефен Карри, набравший все свои 17 очков в первой половине матча, новичок Патрик Болдуин (12 очков, 6 подборов) и Мозес Муди (12 очков).

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные