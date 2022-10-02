Стефен Карри: «Хотелось бы, чтобы Токио был в моем расписании каждое лето»

Действующие чемпионы «Уорриорз» завершили предсезонный тур по Японии. Сегодня команда одержала вторую подряд победу над «Вашингтоном» (104:95).
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что с радостью посетит Японию следующим летом.
«Хотелось бы, чтобы Токио и другие города Японии были в моем расписании каждое лето, будь то чемпионат мира или просто поездка в качестве гостя с целью насладиться местной культурой и достопримечательностями.
Надеюсь, что мне удастся это устроить», – сказал Карри на пресс-конференции.
Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали