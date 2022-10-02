Стефен Карри: «Хотелось бы, чтобы Токио был в моем расписании каждое лето»

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Действующие чемпионы «Уорриорз» завершили предсезонный тур по Японии. Сегодня команда одержала вторую подряд победу над «Вашингтоном» (104:95).

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что с радостью посетит Японию следующим летом.

«Хотелось бы, чтобы Токио и другие города Японии были в моем расписании каждое лето, будь то чемпионат мира или просто поездка в качестве гостя с целью насладиться местной культурой и достопримечательностями.

Надеюсь, что мне удастся это устроить», – сказал Карри на пресс-конференции.

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали

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