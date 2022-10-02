Клэй Томпсон: «Летом не играл в баскетбол из-за психологического барьера»

Атакующий защитник признался, что этим летом почти не играл в баскетбол из-за «психического барьера», поскольку два года назад он выбыл из строя на весь сезон, получив травму во время любительского матча.

«Этим летом я мало играл. Это было нелегко. Особенно после прошлого лета, когда я восстанавливал ахилл, психологически было очень тяжело выйти на площадку.

Это трудно объяснить, это в каком-то смысле похоже на психологический барьер. Однажды я с ним столкнусь», – сказал Томпсон.

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