Томас Эртель: «Приехал в «Зенит», потому что здесь работает тренер Чави Паскуаль»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Томас Эртель Трей Томпкинс Баскетбол

Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель признался, что выбрал петербургскую команду, потому что ей руководит испанский специалист Хавьер Паскуаль.

— Увидим вас на паркете в матче с УНИКСом?

— Да, конечно. Я чувствую себя готовым после Евробаскета, я в отличной форме.

— Был ли у вас отпуск?

— После Евробаскета у меня было 10 дней на получение визы и организацию приезда сюда с моей семьей. Отдохнул, но совсем чуть-чуть. Рад присоединиться к моей новой команде и новым партнерам.

— Почему летом вы выбрали именно «Зенит»?

— Я приехал сюда, потому что здесь работает тренер Чави Паскуаль. Я хочу научиться у него чему-то новому и, конечно, что-то выиграть вместе.

— Что скажете о уровне Единой лиги ВТБ? Знаете ростеры соперников?

— Я знаю многих игроков, которые выступают в Лиге ВТБ. Здесь много хороших американцев и других качественных легионеров. Нам будет сложно в борьбе за чемпионство, но, думаю, у нас действительно сильная команда.

— Рады воссоединиться с Треем Томпкинсом в Петербурге?

— Да, мы знаем друг друга, вместе играли один сезон в «Реале». Думаю, у нас будет отличная связка в «Зените», и мы принесем клубу новые трофеи.

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