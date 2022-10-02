Томас Эртель: «Приехал в «Зенит», потому что здесь работает тренер Чави Паскуаль»

Французский разыгрывающий признался, что выбрал петербургскую команду, потому что ей руководит испанский специалист .

— Увидим вас на паркете в матче с УНИКСом?

— Да, конечно. Я чувствую себя готовым после Евробаскета, я в отличной форме.

— Был ли у вас отпуск?

— После Евробаскета у меня было 10 дней на получение визы и организацию приезда сюда с моей семьей. Отдохнул, но совсем чуть-чуть. Рад присоединиться к моей новой команде и новым партнерам.

— Почему летом вы выбрали именно «Зенит»?

— Я приехал сюда, потому что здесь работает тренер Чави Паскуаль. Я хочу научиться у него чему-то новому и, конечно, что-то выиграть вместе.

— Что скажете о уровне лиги ВТБ? Знаете ростеры соперников?

— Я знаю многих игроков, которые выступают в Лиге ВТБ. Здесь много хороших американцев и других качественных легионеров. Нам будет сложно в борьбе за чемпионство, но, думаю, у нас действительно сильная команда.

— Рады воссоединиться с в Петербурге?

— Да, мы знаем друг друга, вместе играли один сезон в «Реале». Думаю, у нас будет отличная связка в «Зените», и мы принесем клубу новые трофеи.

«Зенит» вновь сильнее ЦСКА в финале, УНИКС оставляет «Партизан» без медалей. Итоги решающего дня Суперкубка