«Взял Мяч» представил Топ-20 игроков Единой лиги ВТБ. Милутинов – на первом месте, Эртель – второй, Швед – четвертый

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В преддверии нового сезона Единой лиги ВТБ «Взял мяч» представил двадцатку лучших игроков турнира.

Первые три места занимают легионеры: Никола Милутинов («ЦСКА»), Томас Эртель («Зенит») и Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань»). В первой десятке всего два россиянина: Алексей Швед и Антон Астапкович (оба – ЦСКА).

Топ-20 игроков Единой лиги ВТБ по версии «Взял мяч»:

1. Никола Милутинов («ЦСКА»)

2. Томас Эртель («Зенит»)

3. Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань»)

4. Алексей Швед (ЦСКА)

5. Дэрил Мэйкон (УНИКС)

6. Джеймс Эннис («Самара»)

7. Томас Уимбуш («Зенит»)

8. Джален Рейнольдс (УНИКС)

9. Калеб Хоумсли («Зенит»)

10. Антон Астапкович (ЦСКА)

11. Ненад Димитриевич (УНИКС)

12. Сергей Карасев («Зенит»)

13. Каспер Уэйр (ЦСКА)

14. Луи Лабери (УНИКС)

15. Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»)

16. Маркос Найт («Самара»)

17. Семен Антонов (ЦСКА)

18. Даррал Уиллис («Локомотив-Кубань»)

19. Трей Томпкинс («Зенит»)

20. Никита Курбанов (ЦСКА)

Семен Антонов и Никита Курбанов – фанаты «Что? Где? Когда?». Раскрывают величие, вспоминают лучшее и объясняют, почему игра не в кризисе

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