Лига ВТБ выпустила промо-ролик к сезону-22/23

лига ВТБ представила промо-ролик, который посвящен старту нового сезона.

Чемпионат Единой лиги 2022/23 пройдет под девизом «United By The Game» («Объединенные игрой»).

Новый сезон стартует двумя матчами в воскресенье, 2 октября. сыграет с , а – с «Нижним Новгородом».

Семен Антонов и Никита Курбанов – фанаты «Что? Где? Когда?». Раскрывают величие, вспоминают лучшее и объясняют, почему игра не в кризисе

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?