Лига ВТБ выпустила промо-ролик к сезону-22/23

Теги УНИКС Зенит видео Енисей БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Единая лига ВТБ представила промо-ролик, который посвящен старту нового сезона.

Чемпионат Единой лиги 2022/23 пройдет под девизом «United By The Game» («Объединенные игрой»).

Новый сезон стартует двумя матчами в воскресенье, 2 октября. «Зенит» сыграет с УНИКСом, а «Енисей» – с «Нижним Новгородом».

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