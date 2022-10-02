Единая лига ВТБ. «Зенит» примет УНИКС, «Енисей» встретится с «Нижним Новгородом»

В воскресенье, 2 октября, стартует регулярный чемпионат сезона Единой лиги ВТБ-2022/23.
Действующий чемпион петербургский «Зенит» примет на своей площадке казанский УНИКС. Красноярский «Енисей» встретится дома с «Нижним Новгородом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 октября, 14.00, «Сибур Арена»
- Дата проведения
- 2 октября, 14.00, «Арена-Север»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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