Единая лига ВТБ. «Зенит» примет УНИКС, «Енисей» встретится с «Нижним Новгородом»

В воскресенье, 2 октября, стартует регулярный чемпионат сезона лиги ВТБ-2022/23.

Действующий чемпион петербургский «Зенит» примет на своей площадке казанский УНИКС. Красноярский встретится дома с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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