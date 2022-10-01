Директор NBA 2K – Клэю Томпсону: «Залез в твою голову»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон соцсети NBA 2K Баскетбол

Директор по цифровому маркетингу NBA 2K Ронни Сингх, известный как «Ронни 2K», ответил на выпад атакующего защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона.

Томпсон обратился к Сингху во время предсезонного матча в Японии после того, как выиграл конкурс трехочковых в дуэте со Стефеном Карри.

«Ронни 2K, измени мой рейтинг трехочковых сейчас же», – произнес Томпсон в микрофон, обращаясь к зрителям на арене.

Комментируя видео с речью игрока в твиттере, Сингх написал: «#RentFree». На слэнге это означает «Залез в твою голову».

В новой версии популярной видеоигры Томпсон имеет рейтинг трехочкового броска 88. По данному показателю он уступил только Стефену Карри (99).

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали

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