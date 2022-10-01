Директор NBA 2K – Клэю Томпсону: «Залез в твою голову»

Директор по цифровому маркетингу NBA 2K Ронни Сингх, известный как «Ронни 2K», ответил на выпад атакующего защитника .

Томпсон обратился к Сингху во время предсезонного матча в Японии после того, как выиграл конкурс трехочковых в дуэте со .

«Ронни 2K, измени мой рейтинг трехочковых сейчас же», – произнес Томпсон в микрофон, обращаясь к зрителям на арене.

Комментируя видео с речью игрока в твиттере, Сингх написал: «#RentFree». На слэнге это означает «Залез в твою голову».

В новой версии популярной видеоигры Томпсон имеет рейтинг трехочкового броска 88. По данному показателю он уступил только Стефену Карри (99).

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали