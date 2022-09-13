Директор NBA 2K – о рейтинге 3-очкового Клэя Томпсона: «Стеф Карри сломал эту шкалу, он забил на 10% больше, чем другие»

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Директор по цифровому маркетингу NBA 2K Ронни Сингх ответил на критику новой игры со стороны атакующего защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона.

«Еще со времен Сеги Дримкаст NBA 2K – это кака. Проявите немного уважения, бездельники», – написал Томпсон в инстаграме, выразив недовольство своим рейтингом трехочкового броска (88).

По данному показателю Томпсон уступил только одноклубнику Стефену Карри (99).

«Думаю, что это вопрос чести для таких парней. Они точно говорят об этом в раздевалке. Не верю, что Клэй не играл в NBA 2K со времен Сеги Дримкаст. Его ведь так заботит свой рейтинг. Я вижу его гейм-тег, он много играет. Понимаю, он был очень расстроен, что его трехочковый оценен в 88. Самое забавное, что он все равно на втором месте по данному показателю.

Проблема в том, что его товарищ по команде на голову опережает всех. Как нам с этим справиться? Стеф с 2015 года забил на 10% больше трехочковых, чем кто-либо другой в лиге. Не значит ли это, что в какой-то момент его рейтинг должен быть на 10% выше, чем у всех остальных? И что нам теперь делать? Думаю, он просто сломал эту шкалу», – заявил Сингх.

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