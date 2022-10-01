Клэй Томпсон – директору NBA 2K: «Измени мой рейтинг 3-очкового сейчас же»

Атакующий защитник публично обратился к директору по цифровому маркетингу NBA 2K Ронни Сингху, который известен как «Ронни 2K».

Ранее Томпсон выражал недовольство своим рейтингом трехочкового броска (88) в новой версии популярной видеоигры. По данному показателю он уступил только одноклубнику (99).

Томпсон сделал очередной выпад во время предсезонного матча в Японии после того, как выиграл конкурс трехочковых в команде с Карри.

«Ронни 2K, измени мой рейтинг трехочковых сейчас же», – произнес Томпсон в микрофон, обращаясь к зрителям на арене.

Это фото маленького Стефа Карри – словно миниатюра с рождением Иисуса. Здесь нет ни одной случайной детали