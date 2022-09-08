Клэй Томпсон недоволен показателем 3-очкового в новой 2К. Он на 11 пунктов уступает Карри

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон недоволен своим показателем 3-очкового броска в новом симуляторе NBA 2К.
Разработчики игры поставили Томпсону 88 баллов, как и у Десмонда Бэйна, Кевина Дюрэнта и Люка Кеннарда. Лидером является одноклубник Клэя Стефен Карри, который получил максимальный показатель 99.
«Еще со времен Сеги Дримкаст NBA 2K – это кака.
Проявите немного уважения, бездельники», – написал Томпсон в инстаграме.
Общий показатель Томпсона в игре составил 83.
Дуайт Ховард не попал в топ-75 НБА, хотя заслужил это своей игрой. Его карьеру испортила нелюбовь
Инстаграм Клэя Томпсона