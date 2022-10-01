Леброн Джеймс: «В тот день, когда решаете, что можно уже перестать учиться, вы начнете двигаться назад»

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Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что постоянно нацелен на то, чтобы учиться и узнавать что-то новое о баскетболе.

«Не столь важно, как долго вы играли, в тот день, когда решаете, что можно уже перестать учиться, вы начнете двигаться назад.

Я всегда пытаюсь понять, за счет чего могу стать лучше, стараюсь учиться у тренеров, новых товарищей по команде, да и жизни в целом. Так что для меня каждый день – это учеба», – заявил Джеймс.

37-летний баскетболист готовится провести 20-й сезон в НБА.

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