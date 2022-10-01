Леброн Джеймс: «Играть под шестым номером Билла Расселла – это честь»

Звездный форвард заявил, что для него важно иметь возможность выступать под 6-м номером, который НБА вывела из обращения после смерти легендарного игрока «Селтикс» Билла Расселла.

Баскетболисты, которые ранее носили майки с номером «6», могут и дальше использовать его.

«Я не удивился тому, что НБА вывела этот номер из обращения. Это точно не было шоком для меня. Все-таки Билл Расселл добился очень многого, причем его вклад не ограничивается только тем, что он делал на площадке. Он сыграл важную роль в жизни черного сообщества, был видным активистом и борцом за права.

Для меня всегда было большой радостью видеть его на играх, видеть его во время церемонии в честь чемпионов после завоевания титулов, получать из его рук награду в честь Билла Расселла. Все это в списке самых памятных моментов моей карьеры.

Играть под шестым номером Билла Расселла, возможность продвигать его наследие – это честь», – заявил Джеймс.

Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов