Брайан Уиндхорст: «У «Далласа» есть шансы на Леброна, потому что тому хотелось бы поиграть вместе с Лукой»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в подкасте Билла Симмонса рассказал о том, что «Мэверикс» могут побороться за звездного форварда «Лейкерс» , когда для того начнется финальный этап карьеры.

«У есть шансы на Леброна, потому что тому хотелось бы поиграть вместе с Лукой», – сказал Уиндхорст.

Уиндхорст, которого многие считают знакомым с планами Джеймса, несколько месяцев назад уже говорил об интересе 37-летнего форварда к объединению с Дончичем в эфире NBA Today.

В межсезонье-2022 Джеймс продлил контракт с «Лейкерс» на 2 сезона.

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