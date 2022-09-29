Дарвин Хэм – о первых впечатлениях от тренировок: «Леброн с другой планеты»

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Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал о первых положительных впечатлениях после начала подготовки к новому сезону.

«Леброн с другой планеты, это совершенно точно.

Понравилась способность Леброна подбирать мяч в защите и начинать атаку. Понравилось то, как Энтони Дэвис умеет пасовать.

Расс на открытом пространстве. Если оппонент не успевает выстроить перед ним стену, то он мгновенно оказывается под кольцом», – сказал Хэм.

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