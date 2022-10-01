«Лейкерс» на данном этапе видят в стартовой пятерке Кендрика Нанна и Дэмиана Джонса вместе с Большим трио

«Лейкерс» на данном момент склоняются к использованию в стартовой пятерке защитника и центрового вместе с главным звездами команды , и .

«Лейкерс» проведут первый предсезонный матч в понедельник, 3 октября, когда встретятся с «Кингз».

В прошлом году «озерники» выдали результат 0-6 в предсезонке, Джеймс принял участие лишь в трех матчах. На этот раз планируется, что 37-летний баскетболист будет задействован более активно.

«Прошлый сезон есть прошлый сезон. Сейчас об этом нет смысла вспоминать. Сейчас имеет значение та работа, которую мы проделываем на ежедневной основе, чтобы стать лучше. Это все, что имеет значение», – сказал Джеймс.

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