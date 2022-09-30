Энтони Дэвис: «Леброн хочет, чтобы я взял на себя бразды правления в команде»

По словам форварда «Лейкерс» , 37-летний перед новым сезоном хочет, чтобы тот преобразился и проявил себя в качестве его наследника как лидера команды.

«Леброн хочет, чтобы я взял на себя бразды правления в команде, он постоянно говорит мне об этом перед новым сезоном.

Я стараюсь быть примером и доказывать делом, это все, что я могу. С энтузиазмом принимаю этот вызов и жду, что же будет впереди. У нас хорошая команда, у нас есть люди, которые способны добиваться целей. Сейчас надо работать.

Этим летом я сосредоточился на том, чтобы сделать свое тело сильнее. Я должен быть на площадке и в лучшем состоянии, чтобы команда побеждала. Готов к этому», – рассказал Дэвис.

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