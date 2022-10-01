«Селтикс» не станут мешать Удоке, если у него появится предложение от другого клуба

не будет мешать , если отстраненный на один сезон главный тренер получит шанс найти работу в другом клубе.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Отстранение 45-летнего Удоки продлится до 30 июня 2023 года. Данное решение было принято в результате выявления многочисленных нарушений тренером внутреннего устава «Селтикс». Было установлено, что Име использовал «грубые выражения в своем диалоге с подчиненной до того, как вступил в неподобающие отношения с женщиной на рабочем месте».

Отмечается, что ряд команд НБА пытались получить представление о проступках, приведших к отстранению Удоки. Они рассматривают возможность приглашения специалиста в клуб в будущем.

Удока в первом же сезоне с «Селтикс» вывел команду в финал . Исполнять обязанности главного тренера в сезоне-22/23 будет ассистент Джо Маззулла.

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