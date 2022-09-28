«Бостон» хочет, чтобы Джей Ларранага присоединился к тренерскому штабу Джо Маззуллы

«Бостон» просит разрешение провести собеседование с ассистентом главного тренера , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Селтикс» хотят, чтобы 47-летний специалист присоединился к тренерскому штабу Джо Маззуллы, исполняющего обязанности главного тренера «Бостона» во время отстранения .

Ларранага провел девять сезонов в тренерском штабе «Селтикс», прежде чем присоединиться к «Клипперс» в 2021 году.

Главный тренер «Бостона» Удока отстранен от работы на сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

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