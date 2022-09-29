Мэтт Барнс: «Если станет известна вся правда, то Име Удоке будет трудно вернуться к тренерской работе в НБА»

Бывший игрок НБА, эксперт Мэтт Барнс считает, что главный тренер «Селтикс» Име Удока может не отделаться только лишь годичным отстранением от работы за интимные отношения с сотрудницей «кельтов» и другие нарушения клубного устава.
«Если станет известна вся правда, то Име Удоке будет трудно вернуться к тренерской работе в НБА. При подобном раскладе ему сильно повезет, если он вернется.
Это очень серьезная ситуация. Есть определенные вещи, которые делать нельзя. Я не сужу его. Сам совершил немало ошибок. Но если станет известно все, то он окажется в очень непростом положении», – заявил Барнс.
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